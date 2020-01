மாநில செய்திகள்

தமிழக இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் - சத்யபிரதா சாஹு தகவல் + "||" + Tamil Nadu's final voter list will be released on February 14 - Satya Prata Sahu

தமிழக இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் - சத்யபிரதா சாஹு தகவல்