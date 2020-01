மாநில செய்திகள்

தஞ்சை குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை - தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு + "||" + Local holidays on the 5th of February as a function of the Tanjay Kudumbamu - Tanjore District Collector orders

தஞ்சை குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை - தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு