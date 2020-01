மாநில செய்திகள்

70 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு: சென்னையில் ரூ.5 ஆயிரம் கோடியில் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + IT park in Chennai for Rs 5 thousand crore

70 ஆயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு: சென்னையில் ரூ.5 ஆயிரம் கோடியில் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார்