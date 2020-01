மாநில செய்திகள்

5, 8-ம் வகுப்பு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு தேர்வு கட்டணம் ரத்துஅமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + For students of 5th and 8th grade government schools Exam fee Cancel

5, 8-ம் வகுப்பு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு தேர்வு கட்டணம் ரத்துஅமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல்