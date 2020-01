மாநில செய்திகள்

அரியலூர், காஞ்சீபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர் ஆகிய இடங்களில் “மருத்துவ கல்லூரிகள் அமைப்பதில் சிக்கல்” அமைச்சர் டாக்டர் சி.விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + In Ariyalur, Kancheepuram, Kallakurichi and Cuddalore Problem with setting up medical colleges

அரியலூர், காஞ்சீபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர் ஆகிய இடங்களில் “மருத்துவ கல்லூரிகள் அமைப்பதில் சிக்கல்” அமைச்சர் டாக்டர் சி.விஜயபாஸ்கர் தகவல்