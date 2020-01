மாநில செய்திகள்

நதிநீர் பிரச்சினை பற்றி ஆலோசிக்க கேரள முதல்-மந்திரி சென்னை வருகிறார் அமைச்சர் தகவல் + "||" + Kerala Chief Minister comes to Chennai to discuss river water issue

