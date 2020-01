மாநில செய்திகள்

குடியரசு தினவிழா கோலாகல கொண்டாட்டம்: சென்னையில் கவர்னர் தேசிய கொடி ஏற்றினார் விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டார் + "||" + Republic Day Festival in Chennai The governor hoisted the national flag

குடியரசு தினவிழா கோலாகல கொண்டாட்டம்: சென்னையில் கவர்னர் தேசிய கொடி ஏற்றினார் விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டார்