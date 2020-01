மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் விலை இரண்டாவது நாளாக மீண்டும் குறைவு + "||" + Petrol, diesel prices drop again for the second time

பெட்ரோல், டீசல் விலை இரண்டாவது நாளாக மீண்டும் குறைவு