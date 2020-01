மாநில செய்திகள்

குரூப்-4 தேர்வில் முறைகேடு: முதல் இடம் பிடித்த ஆடுமேய்க்கும் தொழிலாளி வீட்டில் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் விசாரணை + "||" + Abuse in Group-4 Exam The goat will feed At the worker home CBCID Police are investigating

குரூப்-4 தேர்வில் முறைகேடு: முதல் இடம் பிடித்த ஆடுமேய்க்கும் தொழிலாளி வீட்டில் சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் விசாரணை