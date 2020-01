மாநில செய்திகள்

குரூப்-4 தேர்வு முறைகேடு வழக்கில் இதுவரை 12 பேர் கைது முக்கிய குற்றவாளிக்கு வலைவீச்சு சி.பி.சி.ஐ.டி. வேட்டை தீவிரம் + "||" + Group-4 selection abuse 12 arrested Webb is the main culprit CBCID Seriously

குரூப்-4 தேர்வு முறைகேடு வழக்கில் இதுவரை 12 பேர் கைது முக்கிய குற்றவாளிக்கு வலைவீச்சு சி.பி.சி.ஐ.டி. வேட்டை தீவிரம்