மாநில செய்திகள்

‘பதிலடி கொடுக்க காத்திருக்கிறோம்’ - தமிழக போலீசாருக்கு பயங்கரவாதிகள் மிரட்டல் + "||" + "We look forward to retaliation '- the terrorist threat to the Tamil Nadu police

‘பதிலடி கொடுக்க காத்திருக்கிறோம்’ - தமிழக போலீசாருக்கு பயங்கரவாதிகள் மிரட்டல்