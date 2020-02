மாநில செய்திகள்

சென்னையில் 6 நாட்களாக நடைபெற்ற இந்து ஆன்மிக கண்காட்சியை 18 லட்சம் பேர் பார்வையிட்டுள்ளனர் + "||" + 18 lakhs have visited the Hindu Spiritual Exhibition in Chennai for six days

