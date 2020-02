மாநில செய்திகள்

அனைவருக்கும் வீடு திட்டம் நிறைவேறும் வரை யாரும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வீடு வாங்க ஏன் தடை விதிக்கக்கூடாது? - ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Why not ban anyone from buying more than one home until everyone has a home? - High Court QUESTION

அனைவருக்கும் வீடு திட்டம் நிறைவேறும் வரை யாரும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வீடு வாங்க ஏன் தடை விதிக்கக்கூடாது? - ஐகோர்ட்டு கேள்வி