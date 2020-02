மாநில செய்திகள்

வழக்கை திரும்ப பெறவேண்டும் என்ற சசிகலாவின் மனுவுக்கு வருமான வரித்துறை பதில் அளிக்கவேண்டும் - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Sasikala's plea for withdrawal of case should be answered by Income Tax Department - High Court order

வழக்கை திரும்ப பெறவேண்டும் என்ற சசிகலாவின் மனுவுக்கு வருமான வரித்துறை பதில் அளிக்கவேண்டும் - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு