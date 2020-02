மாநில செய்திகள்

காஞ்சீபுரத்தை அடுத்த பரந்தூரில் 2-வது விமான நிலையம் - அமைச்சரவை ஒப்புதல் + "||" + Cabinet approves 2nd Airport in Paradur next to Kanchipuram

காஞ்சீபுரத்தை அடுத்த பரந்தூரில் 2-வது விமான நிலையம் - அமைச்சரவை ஒப்புதல்