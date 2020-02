மாநில செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் இருக்கும் 7 பேரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் - கவர்னருக்கு, டாக்டர் ராமதாஸ் மீண்டும் வலியுறுத்தல் + "||" + Rajiv Gandhi assassination case, to release the jailed 7 persons - Dr Ramadas reiterates to governor

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் இருக்கும் 7 பேரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் - கவர்னருக்கு, டாக்டர் ராமதாஸ் மீண்டும் வலியுறுத்தல்