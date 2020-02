மாநில செய்திகள்

பூமிக்கு திரும்பும் ஏவுகணைகளின் வெப்பத்தை தணிக்க புதிய தொழில்நுட்பம் - சென்னை ஐ.ஐ.டி. கண்டுபிடித்தது + "||" + New technology to reduce heat Of missiles returning to Earth- IIT Chennai Invention

பூமிக்கு திரும்பும் ஏவுகணைகளின் வெப்பத்தை தணிக்க புதிய தொழில்நுட்பம் - சென்னை ஐ.ஐ.டி. கண்டுபிடித்தது