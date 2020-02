மாநில செய்திகள்

சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டப திறப்பு விழா: திருச்செந்தூரில் 22-ந் தேதி அணி திரள்வோம் - வணிகர்களுக்கு விக்கிரமராஜா அழைப்பு + "||" + Opening Ceremony of Shivanthi Adithanar Manimandap: Vikramaraja invites businessmen to gather in Thiruchendur on 22nd

சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டப திறப்பு விழா: திருச்செந்தூரில் 22-ந் தேதி அணி திரள்வோம் - வணிகர்களுக்கு விக்கிரமராஜா அழைப்பு