மாநில செய்திகள்

அமெரிக்க துணை தூதரகம் சார்பில் சென்னையில், நீர் மேலாண்மை விழிப்புணர்வு கண்காட்சி 29-ந்தேதி வரை நடக்கிறது + "||" + The Water Conservation Awareness Exhibition is being held in Chennai on behalf of the US Embassy

