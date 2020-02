மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டசபையில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து தீர்மானம் கொண்டுவர வேண்டும் - பேரவை செயலாளரிடம் தி.மு.க. மனு + "||" + Tamil Nadu Legislative Assembly to Resolve Citizenship Amendment Act - DMK to Secretary to the Council Petition

தமிழக சட்டசபையில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து தீர்மானம் கொண்டுவர வேண்டும் - பேரவை செயலாளரிடம் தி.மு.க. மனு