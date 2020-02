மாநில செய்திகள்

ஆர்.எஸ்.எஸ். குறித்த தகவலை நீக்க எதிர்ப்பு: பாடப்புத்தகங்களில் இருந்து பதிவுகளை நீக்க என்ன நடைமுறை? - அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + RSS. Objection to delete information: What is the procedure for deleting records from textbooks? - High Court question to the Government

ஆர்.எஸ்.எஸ். குறித்த தகவலை நீக்க எதிர்ப்பு: பாடப்புத்தகங்களில் இருந்து பதிவுகளை நீக்க என்ன நடைமுறை? - அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு கேள்வி