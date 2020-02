10,11,12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு: வினாத்தாள் மையங்களில் கேமரா கட்டாயம் - தேர்வுத்துறை

மாநில செய்திகள்

10,11,12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு: வினாத்தாள் மையங்களில் கேமரா கட்டாயம் - தேர்வுத்துறை + "||" + 10,11,12th Class public exam The camera is mandatory in the questionnaire centers

10,11,12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு: வினாத்தாள் மையங்களில் கேமரா கட்டாயம் - தேர்வுத்துறை