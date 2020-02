மாநில செய்திகள்

20 ஆண்டுகளாக சொத்து வரியை உயர்த்தாமல் மேயர் பதவியை பிடிக்கத்தான் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் - அரசியல் கட்சியினருக்கு ஐகோர்ட்டு கண்டனம் + "||" + They are anxious to capture the mayor without raising the property tax for 20 years - High Courtcondemned Political parties

20 ஆண்டுகளாக சொத்து வரியை உயர்த்தாமல் மேயர் பதவியை பிடிக்கத்தான் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் - அரசியல் கட்சியினருக்கு ஐகோர்ட்டு கண்டனம்