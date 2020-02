மாநில செய்திகள்

சென்னையில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் தடியடி: பல்வேறு மாவட்டங்களில் இஸ்லாமிய அமைப்பினர் போராட்டம் + "||" + Struggle against the Citizenship Amendment Act in Chennai: Islamic organizations struggle in different districts

சென்னையில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் தடியடி: பல்வேறு மாவட்டங்களில் இஸ்லாமிய அமைப்பினர் போராட்டம்