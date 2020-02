மாநில செய்திகள்

காலை உணவுத்திட்டம்: தமிழக அரசுக்கும் முதல் அமைச்சருக்கும் நன்றி - திவ்யா சத்யராஜ் + "||" + Thank you to the Government of Tamil Nadu and the Chief Minister Divya Satyaraj

காலை உணவுத்திட்டம்: தமிழக அரசுக்கும் முதல் அமைச்சருக்கும் நன்றி - திவ்யா சத்யராஜ்