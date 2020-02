மாநில செய்திகள்

குடியுரிமை சட்டத்தை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி சென்னையில் முஸ்லிம்கள் 3-வது நாளாக போராட்டம் - அமைச்சருடன் ஜமாத் கூட்டமைப்பினர் பேச்சுவார்த்தை + "||" + Jamaat coalition talks with ministers in Chennai for 3rd day demanding revocation of citizenship law

குடியுரிமை சட்டத்தை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி சென்னையில் முஸ்லிம்கள் 3-வது நாளாக போராட்டம் - அமைச்சருடன் ஜமாத் கூட்டமைப்பினர் பேச்சுவார்த்தை