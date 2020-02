மாநில செய்திகள்

குரூப்-2 தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற ஒரே தெருவை சேர்ந்த 12 பேருக்கு சம்மன் - சி.பி.சி.ஐ.டி. அலுவலகத்தில் நாளை ஆஜராக உத்தரவு + "||" + 12 people from the same street who passed the Group-2 exam - CBCID Order to appear in office tomorrow

குரூப்-2 தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற ஒரே தெருவை சேர்ந்த 12 பேருக்கு சம்மன் - சி.பி.சி.ஐ.டி. அலுவலகத்தில் நாளை ஆஜராக உத்தரவு