மாநில செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி கொலை சம்பவத்தில் பலியான 16 போலீசார் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் - சட்டசபையில் காங்கிரஸ் கோரிக்கை + "||" + In the Rajiv Gandhi murder case 16 policemen killed, family compensated -Congress demand in the legislature

ராஜீவ்காந்தி கொலை சம்பவத்தில் பலியான 16 போலீசார் குடும்பத்துக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் - சட்டசபையில் காங்கிரஸ் கோரிக்கை