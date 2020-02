மாநில செய்திகள்

நாட்டு மக்களை ஏமாற்றாதீர்கள் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் யாருக்கு பாதிப்பு? - தி.மு.க. உறுப்பினருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி + "||" + Who are the people affected by Citizenship Amendment? - Edappadi Palanisamy Question to DMK Members

