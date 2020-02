மாநில செய்திகள்

கண்காணிப்பு கேமராவால் குற்றங்கள் குறைந்து உள்ளன - சட்டசபையில் முதல்-அமைச்சர் விளக்கம் + "||" + Crimes decrease with surveillance camera - The Chief Minister's description in the Assembly

கண்காணிப்பு கேமராவால் குற்றங்கள் குறைந்து உள்ளன - சட்டசபையில் முதல்-அமைச்சர் விளக்கம்