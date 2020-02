மாநில செய்திகள்

ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசிக்கு பதில் பணம்: கவர்னர் கிரண்பெடி உத்தரவை எதிர்த்த நாராயணசாமி வழக்கு தள்ளுபடி - ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + For ration card holders Money in response to rice: Narayanasamy dismisses case against Governor - High Court judge

ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசிக்கு பதில் பணம்: கவர்னர் கிரண்பெடி உத்தரவை எதிர்த்த நாராயணசாமி வழக்கு தள்ளுபடி - ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு