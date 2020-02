மாநில செய்திகள்

நாளை நடைபெறும் டி.என்.பி.எஸ்.சி. தேர்வில் தமிழ் படிக்காதவர்களையும் அனுமதிக்க வேண்டும் - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The TNPSC will take place tomorrow Exam non-Tamil Allow - High Court order

நாளை நடைபெறும் டி.என்.பி.எஸ்.சி. தேர்வில் தமிழ் படிக்காதவர்களையும் அனுமதிக்க வேண்டும் - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு