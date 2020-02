மாநில செய்திகள்

இட ஒதுக்கீட்டை பெறுவதற்கான கிரீமிலேயரை முழுமையாக நீக்க வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு, டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Completely remove the creamlayer to get the reservation - To the Central Government, Dr. Ramadas insists

இட ஒதுக்கீட்டை பெறுவதற்கான கிரீமிலேயரை முழுமையாக நீக்க வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு, டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்