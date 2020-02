மாநில செய்திகள்

லத்தீன், கிரேக்க மொழிகளை விட தமிழ் பழமையானது - குமரி அனந்தன் பேட்டி + "||" + Tamil is older than Latin and Greek Interview with Kumari Ananthan

லத்தீன், கிரேக்க மொழிகளை விட தமிழ் பழமையானது - குமரி அனந்தன் பேட்டி