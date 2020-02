மாநில செய்திகள்

தஞ்சை பெரியகோவிலில் பக்தர்கள் பலமணி நேரம் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் + "||" + Devotees wait at the Tanjai Periyakovil temple for several hours

தஞ்சை பெரியகோவிலில் பக்தர்கள் பலமணி நேரம் காத்திருந்து சாமி தரிசனம்