மாநில செய்திகள்

ஒன்றாக பயிற்சி பெற்ற வேலூர் கோட்டையில் 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் சந்தித்த பெண் போலீசார் --‘எம்.ஜி.ஆர்.தான் கடவுள்’ என உருக்கம் + "||" + At Vellore Fort, trained together Female police met again after 40 years - MGR is the image of God

ஒன்றாக பயிற்சி பெற்ற வேலூர் கோட்டையில் 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் சந்தித்த பெண் போலீசார் --‘எம்.ஜி.ஆர்.தான் கடவுள்’ என உருக்கம்