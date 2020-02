மாநில செய்திகள்

மாணவர் சேர்க்கை குறைந்ததால் 11 என்ஜினீயரிங் கல்லூரிகளை வரும் கல்வியாண்டு முதல் மூட முடிவு - அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திடம் விண்ணப்பம் + "||" + As student enrollment decreases Decision to close 11 engineering colleges by next academic year

மாணவர் சேர்க்கை குறைந்ததால் 11 என்ஜினீயரிங் கல்லூரிகளை வரும் கல்வியாண்டு முதல் மூட முடிவு - அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திடம் விண்ணப்பம்