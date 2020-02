மாநில செய்திகள்

நீர்நிலைகளில் உயிரிழப்பு; தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Mortality in water bodies; Madras HC orders to file a report on preventive measures

நீர்நிலைகளில் உயிரிழப்பு; தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு