மாநில செய்திகள்

திருச்செந்தூர் மணிமண்டபத்தில் டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் சிலைக்கு கனிமொழி எம்.பி. மாலை அணிவித்தார் + "||" + Kanimozhi MP for the statue of Dr Pasivanthi Adithanar at Thiruchendur Manimandapam

திருச்செந்தூர் மணிமண்டபத்தில் டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் சிலைக்கு கனிமொழி எம்.பி. மாலை அணிவித்தார்