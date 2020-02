மாநில செய்திகள்

நானும் விவசாயி என்று சொல்பவர்களின் ஆட்சியில் விவசாயிகள் அடைந்த நன்மை என்ன? - கே.என்.நேரு கேள்வி + "||" + In the rule of those who say I am a farmer What is the benefit to the farmers? - K.N.Nehru question

