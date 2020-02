மாநில செய்திகள்

ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு குறைந்தது: தங்கம் விலை ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.592 சரிவு + "||" + For the price of gold pounds in a single day decline of Rs .592 Less than a week later

ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு குறைந்தது: தங்கம் விலை ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.592 சரிவு