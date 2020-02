மாநில செய்திகள்

‘ஜெயலலிதா மரணத்தில் உள்ள மர்மம் தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்ததும் விலகும்’ - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + The mystery of Jayalalithaa's death DMK The coming out of power - MK Stalin's speech

‘ஜெயலலிதா மரணத்தில் உள்ள மர்மம் தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்ததும் விலகும்’ - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு