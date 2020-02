மாநில செய்திகள்

உழைப்பவர்களை கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம்: விவசாயி என்றால் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எரிச்சலாக இருக்கிறது - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Do not insult the workers: MK Stalin is annoyed if he is a farmer -Edapadi Palanisamy Talk

உழைப்பவர்களை கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம்: விவசாயி என்றால் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எரிச்சலாக இருக்கிறது - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு