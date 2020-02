மாநில செய்திகள்

மதத்தை வைத்து அரசியல்; இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கி இருக்க வேண்டும் - டெல்லி வன்முறை சம்பவங்கள் பற்றி ரஜினிகாந்த் பரபரப்பு பேட்டி + "||" + Politics with religion; Must Be Suppressed With Iron Hand - Rajinikanth Interview About Delhi Violence

மதத்தை வைத்து அரசியல்; இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கி இருக்க வேண்டும் - டெல்லி வன்முறை சம்பவங்கள் பற்றி ரஜினிகாந்த் பரபரப்பு பேட்டி