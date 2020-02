மாநில செய்திகள்

பிளஸ்-2 தேர்வு முடிவு ஏப்ரல் 24-ந் தேதி வெளியிடப்படும் - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + 12th results will be released on April 24 - Minister KA Sengottaiyan

