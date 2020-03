மாநில செய்திகள்

4 ஆயிரம் பறக்கும் படைகள் தயார்: பிளஸ்-2 தேர்வு இன்று தொடங்குகிறது - 8¼ லட்சம் மாணவ-மாணவிகள் எழுதுகிறார்கள் + "||" + 4000 Flying Forces Ready: Plus Two Examination begins today - 8¼ lakhs of student write

4 ஆயிரம் பறக்கும் படைகள் தயார்: பிளஸ்-2 தேர்வு இன்று தொடங்குகிறது - 8¼ லட்சம் மாணவ-மாணவிகள் எழுதுகிறார்கள்