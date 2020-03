மாநில செய்திகள்

மானிய கோரிக்கைகள் பற்றி விவாதிக்க சட்டசபை 9-ந் தேதி கூடுகிறது; 23 நாட்கள் நடைபெறும் + "||" + Legislature convenes 9th to discuss grant requests; There will be 23 days

மானிய கோரிக்கைகள் பற்றி விவாதிக்க சட்டசபை 9-ந் தேதி கூடுகிறது; 23 நாட்கள் நடைபெறும்