மாநில செய்திகள்

ஐகோர்ட்டு வரலாற்றில் முதல் முறையாக 3 பெண் நீதிபதிகள் கொண்ட முழு அமர்வு தொழிலாளர் வழக்கை இன்று உள்ளது. + "||" + High Court for the first time in history There is a full session labor case today with 3 female judges.

