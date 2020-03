மாநில செய்திகள்

சாமி சிலை முன்பு ‘இந்து’ என உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும் - அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Before the statue of God to take the oath as Hindu - The High Court ordered the Endowment officials

சாமி சிலை முன்பு ‘இந்து’ என உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும் - அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு