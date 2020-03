மாநில செய்திகள்

சென்னை அண்ணாசாலையில் பட்டப்பகலில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீச்சு; மோட்டார் சைக்கிளில் தப்பிச்சென்ற மர்மநபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Bomb explosion in Chennai; Webb for mysterious people who fled on a motorcycle

சென்னை அண்ணாசாலையில் பட்டப்பகலில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீச்சு; மோட்டார் சைக்கிளில் தப்பிச்சென்ற மர்மநபர்களுக்கு வலைவீச்சு